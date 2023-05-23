Желнин Игорь Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1937
Дата смерти09.07.1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937
Отец: Желнин Валентин Трифиливич
Мать: Желнина Зинаида
Рождение ребёнка
10.08.1965
Дочь: Ефремова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Желнина Валентина Ивановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.03.1971
Мать ребёнка: Желнина Валентина Ивановна
Смерть
09.07.1976