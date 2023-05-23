Желнин Игорь Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Игорь Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1937

Дата смерти

09.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937

Отец: Желнин Валентин Трифиливич

Мать: Желнина Зинаида

Рождение ребёнка
10.08.1965

Дочь: Ефремова Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Желнина Валентина Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.03.1971

Сын: Желнин Вячеслав Игоревич

Мать ребёнка: Желнина Валентина Ивановна

Смерть
09.07.1976
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