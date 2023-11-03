Ананьин Александр Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Ананьина 1, Кочурова 2 Ольга Никифирова
Рождение ребёнка
01.03.1878
Сын: Ананьин Василий Александров
Мать ребёнка: Ананьина 1, Кочурова 2 Ольга Никифирова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1902