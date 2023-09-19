Жуков Иван Карпович
Место рожденияд.Новая, Паломская волость
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Жуков Карп Степанович
Мать: не указана
д.Новая, Паломская волость
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Жена: Жукова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.08.1898 ст.
Дочь: Вяхирева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Фёдоровна
д.Новая
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Фёдоровна
д.Новая
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.33-34 (Рождение №-81м)
Бракосочетание
29.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.
Сын: Жуков Константин Иванович
Мать ребёнка: Жукова-Ершова Мария Иоанновна
д.Новая
Смерть
После 1918