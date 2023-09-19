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Жуков Иван Карпович

Место рождения

д.Новая, Паломская волость

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Жуков Карп Степанович

Мать: не указана

д.Новая, Паломская волость
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Жена: Жукова Евдокия Фёдоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1898 ст.

Дочь: Вяхирева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Фёдоровна

д.Новая
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.

Сын: Жуков Николай Иванович

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Фёдоровна

д.Новая
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.33-34 (Рождение №-81м)
Бракосочетание
29.10.1906 ст.

Жена: Жукова-Ершова Мария Иоанновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.

Сын: Жуков Константин Иванович

Мать ребёнка: Жукова-Ершова Мария Иоанновна

д.Новая
Смерть
После 1918
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