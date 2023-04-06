Клиндухов Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.09.1920
Дата смерти1995
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1920
Отец: Клиндухов Федор Глебович
Мать: не указана
Место жительства
1930
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
12.04.1950
Рождение ребёнка
24.09.1963
Сын: Клиндухов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Клиндухова Лидия Ивановна
Смерть
1995