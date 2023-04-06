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Клиндухов Григорий Фёдорович

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Место рождения

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

26.09.1920

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1920

Отец: Клиндухов Федор Глебович

Мать: не указана

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1930
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
12.04.1950

Жена: Клиндухова Лидия Ивановна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.09.1963

Сын: Клиндухов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Клиндухова Лидия Ивановна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
1995
Ялта, Ялта, Республика Крым
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