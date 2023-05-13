Фаткуллина (Эминова) Альфия Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина (Эминова) Альфия Ибрагимовна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.03.1937

Дата смерти

13.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937

Отец: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Мать: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1973

Сын: Фаткуллин Ринат Исламович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1977

Сын: Фаткуллин Ильдар Исламович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.05.2023
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Инсульт
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