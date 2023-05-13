Фаткуллина (Эминова) Альфия Ибрагимовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1937
Дата смерти13.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937
Рождение ребёнка
16.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1973
Сын: Фаткуллин Ринат Исламович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1977
Сын: Фаткуллин Ильдар Исламович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.2023
Причина смерти: Инсульт