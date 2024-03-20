Teßdorff Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Teßdorff Johann

Место рождения

Hadeln, Germany (Deutschland)

Дата рождения

09.04.1598

Дата смерти

05.07.1651

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1598

Отец: Tezdorp Peter

Мать: Tezdorp Gattin

Hadeln, Germany (Deutschland)
Рождение ребёнка
1644

Дочь: Nordanus Johanna Felicitas

Мать ребёнка: Teßdorff Christina

Luebeck,Lbk-F-H,Ger
Бракосочетание
Около 1645

Жена: Teßdorff Christina

Lubeck,Lubeck Freie-Hansestadt,Germany
Рождение ребёнка
21.11.1648

Сын: Tesdorpf Peter Hinrich

Мать ребёнка: Teßdorff Christina

Bad Schwartau, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Erster Amtsschreiber in Kaltenhof
Работа или профессия
Неизвестно
auch Besitzer eines Krughauses als Geschenk des Bischofs Hans nahe der Brücke über die Schwartau gegenüber der Siechenkapelle.
Смерть
05.07.1651
Schwartau bei Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany (Deutschland
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