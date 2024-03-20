Teßdorff Johann
Место рожденияHadeln, Germany (Deutschland)
Дата рождения09.04.1598
Дата смерти05.07.1651
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1598
Отец: Tezdorp Peter
Мать: Tezdorp Gattin
Hadeln, Germany (Deutschland)
Рождение ребёнка
1644
Дочь: Nordanus Johanna Felicitas
Мать ребёнка: Teßdorff Christina
Luebeck,Lbk-F-H,Ger
Бракосочетание
Около 1645
Жена: Teßdorff Christina
Lubeck,Lubeck Freie-Hansestadt,Germany
Рождение ребёнка
21.11.1648
Мать ребёнка: Teßdorff Christina
Bad Schwartau, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Erster Amtsschreiber in Kaltenhof
Работа или профессия
Неизвестно
auch Besitzer eines Krughauses als Geschenk des Bischofs Hans nahe der Brücke über die Schwartau gegenüber der Siechenkapelle.
Смерть
05.07.1651
Schwartau bei Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany (Deutschland