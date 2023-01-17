Цивилёва (Резанова) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилёва (Резанова) Зинаида Ильинична

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Блокада. Пискаревское кладбище
Бракосочетание
Около 1897 ст.

Муж: Цивилёв Константин Константинович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Цивилёва Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Цивилёв Константин Константинович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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