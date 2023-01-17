Цивилёва (Резанова) Зинаида Ильинична
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Блокада. Пискаревское кладбище
Бракосочетание
Около 1897 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Цивилёва Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Цивилёв Константин Константинович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния