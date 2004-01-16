Масалкин Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1951
Дата смерти16.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1951
Рождение ребёнка
24.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масалкина Татьяна Васильевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1980
Дочь: Линская Марина Владимировна
Мать ребёнка: Масалкина Татьяна Васильевна
Смерть
16.01.2004
Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область