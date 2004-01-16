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Масалкин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

12.01.1951

Дата смерти

16.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1951

Отец: Масалкин Дмитрий Павлович

Мать: Масалкина Пелагея Яковлевна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масалкина Татьяна Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1980

Дочь: Линская Марина Владимировна

Мать ребёнка: Масалкина Татьяна Васильевна

Смерть
16.01.2004
Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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