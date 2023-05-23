Потеряева Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Мария Фроловна

Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Евгения Фроловна

Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Иван Фролович

Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Кирилл Фролович

Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Ивойло Фролович

Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Елисей Фролович

Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович

Смерть
Неизвестно
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