Потеряева Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Мария Фроловна
Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Евгения Фроловна
Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потеряев Фрол Парфенович
Смерть
Неизвестно