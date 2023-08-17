Грац Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грац Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1971

Отец: Грац Егор Иосифович

Мать: Грац Валентина Карловна

Рождение ребёнка
19.06.1996

Дочь: Грац Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Грац Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.2005

Дочь: Грац Ванесса Егоровна

Мать ребёнка: Грац Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.2008

Дочь: Грац Николь Сергеевна

Мать ребёнка: Грац Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грац Любовь Ивановна

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