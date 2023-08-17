Грац Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1971
Отец: Грац Егор Иосифович
Мать: Грац Валентина Карловна
Рождение ребёнка
19.06.1996
Дочь: Грац Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Грац Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.2005
Дочь: Грац Ванесса Егоровна
Мать ребёнка: Грац Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.2008
Дочь: Грац Николь Сергеевна
Мать ребёнка: Грац Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грац Любовь Ивановна