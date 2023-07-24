Бек Роман Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бек Роман Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1993

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1993

Отец: Бек Юрий Викторович

Мать: Бек Людмила Альгамовна

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