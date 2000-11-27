Передезников Женя Дмитревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передезников Женя Дмитревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2000

Отец: Соловьев Семен Петрович

Мать: не указана

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