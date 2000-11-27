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Передезников Женя Дмитревич
Передезников Женя Дмитревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2000
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Семен Петрович
1981 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2000
Отец:
Соловьев Семен Петрович
Мать: не указана
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