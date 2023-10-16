Дьячков Вадим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячков Вадим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: Дьячков Михаил

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1954

Дочь: Куприянова Валентина Вадимовна

Мать ребёнка: Дьячкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.?.1957

Сын: Дьячков Михаил Вадимович

Мать ребёнка: Дьячкова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
Неизвестно
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