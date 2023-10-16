Дьячков Вадим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Отец: Дьячков Михаил
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1954
Дочь: Куприянова Валентина Вадимовна
Мать ребёнка: Дьячкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.?.1957
Мать ребёнка: Дьячкова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
Неизвестно