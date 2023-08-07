Сиплаков Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1883
Мать ребёнка: Сиплакова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.07.1888
Мать ребёнка: Сиплакова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно