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Сиплаков Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1883

Сын: Сиплаков Иван Федорович

Мать ребёнка: Сиплакова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.07.1888

Сын: Сиплаков Антон Федорович

Мать ребёнка: Сиплакова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиплакова Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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