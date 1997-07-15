Галимзянов Мансур Мусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1940
Дата смерти15.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1970
Сын: Галимзянов Эльмир Мансурович
Мать ребёнка: Галимзянова Рушания Насыбуловна
Рождение ребёнка
01.09.1980
Дочь: Альбина Мансуровна
Мать ребёнка: Галимзянова Рушания Насыбуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1997
Похороны
Неизвестно