Галимзянов Мансур Мусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимзянов Мансур Мусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1940

Дата смерти

15.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1970

Сын: Галимзянов Эльмир Мансурович

Мать ребёнка: Галимзянова Рушания Насыбуловна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1980

Дочь: Альбина Мансуровна

Мать ребёнка: Галимзянова Рушания Насыбуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимзянова Рушания Насыбуловна

Смерть
15.07.1997
Похороны
Неизвестно
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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