Князева Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения15.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1950
Дочь: Загурская Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Капитон Алексеевич
Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно