Князева Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Анна Константиновна

Место рождения

Лесниково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесниково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.02.1950

Дочь: Загурская Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович

Лесниково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Капитон Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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