Антонов Полиевкт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Антонов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.02.1890
Сын: Антонов Иван Полиевктович
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
2 мартя 1809 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Полиевктовна
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анфиса Полиевктовна
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Антонов Александр Полиевктов
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1896
Сын: Антонов Иван Полиевктович
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
2 апреля 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.08.1898
Дочь: Вера Полиевктовна
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
26 августа 1898 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: Елизавета Полиевктовна
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
21 октября 1900 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Антонов Константин Полиевктович
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
7 марта 1903 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.06.1907
Сын: Антонов Петр Полиевктович
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
6 июля 1907 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Надежда Полиевктовна
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна
28 августа 1910 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно