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Антонов Полиевкт Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Антонов Петр Алексеевич

Мать: Антонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1890

Сын: Антонов Иван Полиевктович

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

2 мартя 1809 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Полиевктовна

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анфиса Полиевктовна

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Антонов Александр Полиевктов

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1896

Сын: Антонов Иван Полиевктович

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
2 апреля 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.08.1898

Дочь: Вера Полиевктовна

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
26 августа 1898 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: Елизавета Полиевктовна

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 октября 1900 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Антонов Константин Полиевктович

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
7 марта 1903 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Антонов Петр Полиевктович

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
6 июля 1907 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Надежда Полиевктовна

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
28 августа 1910 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Авдотья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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