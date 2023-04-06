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Козлов Илья Дмитриевич

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.08.1912

Дата смерти

19.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.07.1912
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Козлов Дмитрий Кронидович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Козлова Евдокия Матвеевна. Мать Яковлев Григорий Петрович. Восприемник. Казак Чесноко... Показать все
Рождение
01.08.1912

Отец: Козлов Дмитрий (Кронидович)

Мать: Козлова Евдокия Матвеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Смерть
19.07.1913
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Похороны
20.07.1913
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
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