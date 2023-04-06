Козлов Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1912
Дата смерти19.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.07.1912
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Козлов Дмитрий Кронидович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Козлова Евдокия Матвеевна. Мать Яковлев Григорий Петрович. Восприемник. Казак Чесноко... Показать все
Рождение
01.08.1912
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Смерть
19.07.1913
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Похороны
20.07.1913
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913