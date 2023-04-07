Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Васильевич

Башарово, Георгиевская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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