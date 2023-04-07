Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Васильевич
Башарово, Георгиевская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно