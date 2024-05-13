Номеровский Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Номеровская Евдокия
Мать ребёнка: Номеровская -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Номеровская Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Номеровская -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Номеровский Яков Игнатьевич
Мать ребёнка: Номеровская -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Номеровский Захар Игнатьевич
Мать ребёнка: Номеровская -
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна
Мать ребёнка: Номеровская -
Тучное, Сумська область
Смерть
Неизвестно