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Номеровский Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Номеровская Евдокия

Мать ребёнка: Номеровская -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Номеровская Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Номеровская -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Номеровский Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Номеровская -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Номеровский Захар Игнатьевич

Мать ребёнка: Номеровская -

Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Мать ребёнка: Номеровская -

Тучное, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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