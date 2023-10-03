Баландина (Куликова) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1937
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1962
Сын: Баландин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2000
Похороны
Неизвестно
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область