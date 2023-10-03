Баландина (Куликова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландина (Куликова) Нина Федоровна

Баландина (Куликова) Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1962

Сын: Баландин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Федоровка, Шацкий район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2000
Федоровка, Шацкий район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close