Helander Kaino Kalevi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Helander Kaino Kalevi

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Место рождения

Koski Tl, Turku ja Pori, Finland

Дата рождения

26.02.1925

Дата смерти

21.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Koski Tl, Turku ja Pori, Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Helander Irja

Работа или профессия
Неизвестно
maanv.
Смерть
21.10.1977
Hollola, Häme, Finland
Похороны
Неизвестно
Hollola
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