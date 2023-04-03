Helander Kaino Kalevi
Место рожденияKoski Tl, Turku ja Pori, Finland
Дата рождения26.02.1925
Дата смерти21.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Koski Tl, Turku ja Pori, Finland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Helander Irja
Работа или профессия
Неизвестно
maanv.
Смерть
21.10.1977
Hollola, Häme, Finland
Похороны
Неизвестно
Hollola