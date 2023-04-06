Ирина Симонова
Место рождения
Дата рождения07.04.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1819 ст.
Отец: Симеон Харлампиев
Мать: Ирина Аникеева
Удельнаго ведомства деревни Трещилинки у крестьянина Симеона Харлампиева с женою его Ириною Аникиевою родися дочь имя ей наречено Ирина. Крещена 8-го дня. Восприемниками были той же деревни крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно