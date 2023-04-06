Ирина Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Симонова

Ирина Симонова

avatar

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.04.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1819 ст.

Отец: Симеон Харлампиев

Мать: Ирина Аникеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельнаго ведомства деревни Трещилинки у крестьянина Симеона Харлампиева с женою его Ириною Аникиевою родися дочь имя ей наречено Ирина. Крещена 8-го дня. Восприемниками были той же деревни крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close