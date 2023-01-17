Роом Абрам Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роом Абрам Матвеевич

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Место рождения

Вильно (ныне Вильнюс, Литва)

Дата рождения

1894

Дата смерти

27.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильно (ныне Вильнюс, Литва)
Место жительства
С 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1923
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1936 по 1940
Киев
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
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