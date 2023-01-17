Роом Абрам Матвеевич
Место рожденияВильно (ныне Вильнюс, Литва)
Дата рождения1894
Дата смерти27.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильно (ныне Вильнюс, Литва)
Место жительства
С 1923
Место жительства
По 1923
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1936 по 1940
Киев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.06.1976