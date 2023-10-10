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Вершинин Василий

Место рождения

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1820 и 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин ?

Мать: не указана

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Прилукова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Харитоновна

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Харитоновна

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Харитоновна

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Харитоновна

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Татьяна Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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