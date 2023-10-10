Вершинин Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вершинин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1905
Дочь: Прилукова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно