Данилов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Александр Дмитриевич

Данилов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1962

Дата смерти

29.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962

Отец: не указан

Мать: Санарова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1988

Сын: Данилов Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close