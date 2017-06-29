Данилов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1962
Дата смерти29.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962
Отец: не указан
Мать: Санарова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1988
Сын: Данилов Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2017