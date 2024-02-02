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Емельянов Георгий Лаврентьевич
Емельянов Георгий Лаврентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1953
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Лаврентий Михайлович
Мать
Емельянова Анна Гермагеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1953
Отец:
Емельянов Лаврентий Михайлович
Мать:
Емельянова Анна Гермагеновна
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