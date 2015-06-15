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Кособуцкая Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1932

Дата смерти

15.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособуцкий Анатолий Тадеушевич

Рождение ребёнка
29.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кособуцкий Анатолий Тадеушевич

Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кособуцкий Анатолий Тадеушевич

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Смерть
15.06.2015
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

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