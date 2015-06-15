Кособуцкая Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1932
Дата смерти15.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кособуцкий Анатолий Тадеушевич
Рождение ребёнка
26.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кособуцкий Анатолий Тадеушевич
Смерть
15.06.2015