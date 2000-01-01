Марфа Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Лавровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1740 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Лавр Филиппович

Мать: Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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