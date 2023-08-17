Цыпышев Зотей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Цыпышев Николай Иванов
Мать: Цыпышева Мария Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Саламатова Устинья Зотеевна
Мать ребёнка: Цыпышева Анна Пантелеева
Рождение ребёнка
26.10.1813
Сын: Цыпышев Егор Зотеев
Мать ребёнка: Цыпышева Анна Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыпышева Анна Пантелеева
Смерть
Неизвестно