Цыпышев Зотей Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышев Зотей Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Цыпышев Николай Иванов

Мать: Цыпышева Мария Иванова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Саламатова Устинья Зотеевна

Мать ребёнка: Цыпышева Анна Пантелеева

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1813

Сын: Цыпышев Егор Зотеев

Мать ребёнка: Цыпышева Анна Пантелеева

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева Федосья Парфёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева Анна Пантелеева

Смерть
Неизвестно
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