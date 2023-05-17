Герман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908 ст.

Отец: Александр Семенович

Мать: Мария Ивановна

Афанасьевская церковь 28.07.1908 Юхновщина Герман Александрович Юхновщина отец крестьянин Александр Семенович мать жена Мария Ивановна Юхновщина жена Феодосия Васильевна крестьянин Алексей Семе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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