Герман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908 ст.
Отец: Александр Семенович
Мать: Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 28.07.1908 Юхновщина Герман Александрович Юхновщина отец крестьянин Александр Семенович мать жена Мария Ивановна Юхновщина жена Феодосия Васильевна крестьянин Алексей Семе... Показать все
Смерть
Неизвестно