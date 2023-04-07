Гергокова Любовь Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гергокова Любовь Османовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1942

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1942

Отец: Хубиев Осман Токалович

Мать: Хубиева Зоя Османовна

Рождение ребёнка
18.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гергоков Казбек Харунович

Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
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