Гергокова Любовь Османовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1942
Отец: Хубиев Осман Токалович
Мать: Хубиева Зоя Османовна
Рождение ребёнка
18.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гергоков Казбек Харунович
Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика