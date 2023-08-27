Абдулгалим Абдулбакиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулгалим Абдулбакиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Абдулбакий Абдулсалямович

Мать: Минлекай

Рождение ребёнка
1857

Сын: Галимов Муллаяр Абдулгалимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Ахмадиша Абдулгалимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Аллаяр Абдулгалимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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