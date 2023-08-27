Абдулгалим Абдулбакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Абдулбакий Абдулсалямович
Мать: Минлекай
Рождение ребёнка
1857
Сын: Галимов Муллаяр Абдулгалимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимов Ахмадиша Абдулгалимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимов Аллаяр Абдулгалимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно