Кондратьева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бельферт Мария Автономовна
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Евдокия Автономовна
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кондратьев Павел Автономович
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кондратьев Василий Автономович
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Татьяна Автономовна
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Аполинария Автономовна
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Алевтина (Алефтина) Автономовна
Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич
Место жительства
1939
Малый Березник, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно