Кондратьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бельферт Мария Автономовна

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Евдокия Автономовна

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кондратьев Павел Автономович

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кондратьев Василий Автономович

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Татьяна Автономовна

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Аполинария Автономовна

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Алевтина (Алефтина) Автономовна

Отец ребёнка: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Место жительства
1939
Малый Березник, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Автоном Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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