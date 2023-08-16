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Еременко Петр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Еременко Никита

Мать: не указана

Военная награда
22.04.1945
Орден Красного Знамени
Рождение ребёнка
1953

Сын: Еременко Александр Петрович

Мать ребёнка: Еременко Алимпиада Дмитриевна

Панфилово, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
2001
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