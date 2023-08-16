Еременко Петр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Еременко Никита
Мать: не указана
Военная награда
22.04.1945
Орден Красного Знамени
Рождение ребёнка
1953
Сын: Еременко Александр Петрович
Мать ребёнка: Еременко Алимпиада Дмитриевна
Панфилово, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
2001