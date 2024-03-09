Гекало Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гекало Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1957

Отец: Гекало Александр

Мать: Анна

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