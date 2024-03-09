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Гекало Вера Александровна
Гекало Вера Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.1957
Пол
Женский
Отец
Гекало Александр
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1957
Отец:
Гекало Александр
Мать:
Анна
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