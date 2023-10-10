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Задоркин Василий Николаевич

Место рождения

Масловка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задоркин Николай

Мать: не указана

Масловка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Задоркин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Задоркина Пелагея Григорьевна

Масловка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
восприемники: Ширяев Василий Федорович, крестьянин с. Максловка Курышева Ирина Григорьевна, крестьянская девица с. Масловка основание: ф.-182, оп 5, д.330, л.424, об -425
Смерть
Неизвестно
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