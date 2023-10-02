Букина (Захарова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1913
Отец ребёнка: Букин Леонтий Терентьевич
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Букин Леонтий Терентьевич
Состоящий на действит службе рядовой Леонтий Терентьев Букин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно