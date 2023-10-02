Букина (Захарова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Захарова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Букин Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Букин Леонтий Терентьевич

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Букин Леонтий Терентьевич

Состоящий на действит службе рядовой Леонтий Терентьев Букин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Леонтий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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