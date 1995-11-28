Островская (Половинчик) Дина Ксильевна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения06.12.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928
Отец: Половинчик Ксиль Иосифович
Мать: Берта Иосифовна
Москва, Россия
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
08.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Островский Александр (Шолом) Абрамович
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денель Юрий Карлович
Москва, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Денель Юрий Карлович
Москва, Россия
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красногорск Московской обл.. Россия