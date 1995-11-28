Островская (Половинчик) Дина Ксильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская (Половинчик) Дина Ксильевна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

06.12.1928

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928

Отец: Половинчик Ксиль Иосифович

Мать: Берта Иосифовна

Москва, Россия
Бракосочетание
1949

Муж: Островский Александр (Шолом) Абрамович

Рождение ребёнка
08.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Островский Александр (Шолом) Абрамович

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денель Юрий Карлович

Москва, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Денель Юрий Карлович

Москва, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Островский Александр (Шолом) Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Красногорск Московской обл.. Россия
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