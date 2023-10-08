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Варенцова Нина Яковлевна
Варенцова Нина Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1932
Пол
Женский
Отец
Варенцов Яков Андреевич
Мать
Варенцова Екатерина Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1932
Отец:
Варенцов Яков Андреевич
Мать:
Варенцова Екатерина Егоровна
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