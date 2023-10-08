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Варенцова Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1932

Отец: Варенцов Яков Андреевич

Мать: Варенцова Екатерина Егоровна

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