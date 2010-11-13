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Душкин Ярослав Дмитриевич
Душкин Ярослав Дмитриевич
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
13.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Душкин Дмитрий Вечаславович
1981 г.р.
Мать
Душкина (Кудрявцева) Наталья Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2010
Отец:
Душкин Дмитрий Вечаславович
Мать:
Душкина Наталья Александровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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