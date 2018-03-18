Гальченко Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1939
Дата смерти18.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1939
Рождение ребёнка
04.11.1963
Рождение ребёнка
18.02.1966
Сын: Гальченко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
12.03.1979
Сын: Гальченко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
12.03.1979
Сын: Гальченко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
29.12.1979
Сын: Гальченко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна
Смерть
18.03.2018