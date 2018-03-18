Гальченко Владимир Михайлович 19.09.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гальченко Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1939

Дата смерти

18.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1939

Отец: Гальченко Михаил Трофимович

Мать: Гальченко (Кошелева) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
04.11.1963

Дочь: Селифанова (Гальченко) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
18.02.1966

Сын: Гальченко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
12.03.1979

Сын: Гальченко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
12.03.1979

Сын: Гальченко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
29.12.1979

Сын: Гальченко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Гальченко (Казьмина) Вера Трофимовна

Смерть
18.03.2018

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