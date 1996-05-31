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(Ивохина) Полина Александровна
(Ивохина) Полина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.1996
Пол
Женский
Отец
Ивохин Александр Викторович
1967 г.р.
Мать
Ивохина (Курицина) Афимия
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1996
Отец:
Ивохин Александр Викторович
Мать:
Ивохина Афимия
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