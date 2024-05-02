Дерхо ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерхо ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерхо Яков Давыдович

Рождение ребёнка
12.02.1982

Сын: Дерхо Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Дерхо Яков Давыдович

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Дерхо Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Дерхо Яков Давыдович

Смерть
Неизвестно

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