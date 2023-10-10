Матусов Осип Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Матусов Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Матусова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Матусова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Матусова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1783