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Матусов Осип Петрович

Место рождения

Захарово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Матусов Петр Анисимов

Мать: Матусова Авдотья Семеновна

Захарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Матусов Иван Осипович

Мать ребёнка: Матусова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Матусов Егор Осипович

Мать ребёнка: Матусова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Матусов Архип Осипович

Мать ребёнка: Матусова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матусова Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1783
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
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