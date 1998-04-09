Супрунова (Кузьменко) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1993
Дочь: Супрунова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Супрунов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1998
Отец ребёнка: Супрунов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.2009
Сын: Супрунов Егор
Отец ребёнка: Супрунов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно