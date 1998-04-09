Супрунова (Кузьменко) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунова (Кузьменко) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1993

Дочь: Супрунова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Супрунов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1998

Сын: Супрунов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Супрунов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.2009

Сын: Супрунов Егор

Отец ребёнка: Супрунов Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрунов Андрей Васильевич

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