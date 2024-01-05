Кудашев Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашев Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кудашев Евдоким

Мать: Кудашева Евгения

Смерть
1942
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