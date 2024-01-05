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Кудашев Михаил Евдокимович
Кудашев Михаил Евдокимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Кудашев Евдоким
Мать
Кудашева (Котова) Евгения
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Кудашев Евдоким
Мать:
Кудашева Евгения
Смерть
1942
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