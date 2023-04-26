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(Смирнова) Клавдия

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Место рождения

дер. Починок Вологодской области

Дата рождения

12.06.1918

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1918

Отец: Смирнов Афанасий

Мать: Смирнова Мария

дер. Починок Вологодской области
Рождение ребёнка
12.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Александр

Вологда
Рождение ребёнка
22.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Александр

Вологда
Рождение ребёнка
07.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Александр

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