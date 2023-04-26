(Смирнова) Клавдия
Место рождениядер. Починок Вологодской области
Дата рождения12.06.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1918
Отец: Смирнов Афанасий
Мать: Смирнова Мария
дер. Починок Вологодской области
Рождение ребёнка
12.07.1947
Вологда
Рождение ребёнка
22.02.1950
Вологда
Рождение ребёнка
07.12.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно