Живаев Анисим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаев Анисим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Живаев Семен Прохорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Живаев Панфил Анисимович

Мать ребёнка: Живаева Гликерия

Бракосочетание
17.04.1889 ст.

Жена: Живаева Анна Иосифовна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маресев Павел Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живаева Гликерия

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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