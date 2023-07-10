Живаев Анисим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Живаев Семен Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Живаева Гликерия
Бракосочетание
17.04.1889 ст.
Жена: Живаева Анна Иосифовна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живаева Гликерия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно