Москвина Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина Лидия Александровна

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Место рождения

Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.03.1912 ст.

Дата смерти

11.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1912 ст.

Отец: Москвинов Александр

Мать: Давыдова Пульхерия Дмитриевна

Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1949

Сын: Кузнецов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1951

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Иванович

Гришино Вологодский район, Вологодскоц области
Смерть
11.11.1983
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