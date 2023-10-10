Москвина Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1912 ст.
Дата смерти11.11.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1912 ст.
Отец: Москвинов Александр
Рождение ребёнка
27.05.1949
Сын: Кузнецов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1951
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Иванович
Гришино Вологодский район, Вологодскоц области
Смерть
11.11.1983